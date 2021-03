LA RICHIESTA

PORDENONE La situazione epidemiologica in regione è preoccupante, e lo sono ancora di più i dati che riguardano l'incidenza del contagio tra i giovanissimi. Gli ultimi studi analizzati dalla task force regionale non contengono solo un aumento dei casi nella fascia di età tra i 14 e i 19 anni, ma un primo picco di infezioni anche tra i bambini, cioè in quella fetta di popolazione che ancora oggi può frequentare asili e scuole elementari in presenza.

Per questo dai vertici della Cgil e della Cisl regionali è arrivato un monito forte, giunto sino al palazzo della Regione in piazza Unità a Trieste. In sostanza, le organizzazioni sindacali in modo unitario ora chiedono «la chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado». Quindi anche elementari e scuole materne, che in ogni caso dovrebbero mandare a casa gli alunni se il Friuli Venezia Giulia passasse in zona rossa. La richiesta dei sindacati però rimarrebbe tale anche nel caso in cui la regione rimanesse in zona arancione, anche se è poco probabile visti i dati epidemiologici in netto peggioramento negli ultimi sette giorni.

I sindacati, quindi, prendono ora una posizione forte e lanciano un messaggio alla Regione sulla chiusura totale delle scuole. Lo fanno dopo che nello scorso fine settimana diversi gruppi di genitori, con in testa Priorità alla scuola hanno invece manifestato il loro dissenso nei confronti dell'ordinanza regionale che intanto ha stoppato l'attività in presenza alle medie e alle superiori.

La linea della Cgil e della Cisl regionali è appoggiata anche dalle sezioni pordenonesi, le quali anche in occasione delle chiusure precedenti si erano mostrate prudenti in relazione a ogni possibile riapertura.

