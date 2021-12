I RINCARI

PORDENONE Rincari imprevedibili e costi alle stelle. Il 2022 si prospetta un anno difficile per i pordenonesi. La crisi economica causata dal Covid-19 si ripercuoterà pesantemente sulle tasche dei cittadini che, tra l'altro, si vedranno triplicare l'addizionale comunale Irpef. «Non per uno sfizio di questa amministrazione tiene a precisare il sindaco Alessandro Ciriani ma per far quadrare il bilancio. Pena la contrazione dei servizi erogati e i finanziamenti assegnati alle associazioni». Dai cantieri alle spese per la gestione dei servizi stessi, tutto subirà un'impennata. Basti pensare che la nuova scuola Grigoletti costerà di più rispetto al previsto (3 milioni e 400mila euro) e che i lavori alla Lozer passeranno da 10 a 11 milioni e 600mila euro. «Se è vero che il Comune possiede parecchie risorse per la parte degli investimenti precisa il primo cittadino è anche vero che le stesse non possono essere utilizzate per coprire la parte corrente. È un po' come il cane che si morde la cosa e, dal momento che la spinta al rialzo dei prezzi potrebbe non essere transitoria, è bene che questa amministrazione comunale agisca di conseguenza attraverso l'aumento dell'addizionale Irpef».

I CANTIERI

Se i cantieri prossimi a partire spaventano per i rincari, non è che gli altri costi siano propri irrisori. «Abbiamo stimato osserva Ciriani che le derrate alimentari, quelle che il Comune acquista per i servizi mensa, aumenteranno di 300mila euro. Così come i servizi di pre e post accoglienza a scuola, l'illuminazione pubblica, il riscaldamento e il carburante per i mezzi. Aumenti che si tradurranno in 3 milioni di euro». Il sindaco ricorda che negli ultimi anni «la tassazione applicata ai cittadini è stata tra le più basse». Irpef a parte, cita la Tari (Tassa rifiuti per i servizi di raccolta): Gea, per quanto riguarda il costo produzione pro capite, si attesta a 103 euro, Ambiente Servizi a 123, mentre Isontina Ambiente a 182 euro. «Quando si muovono delle accuse nei confronti dell'innalzamento dell'addizionale la riflessione del sindaco forse bisognerebbe conoscere certi dati». Un monito rivolto non soltanto alle minoranze ma anche ai partiti di maggioranza, in particolare Lega e Forza Italia, contrari al fatto che si vada a mettere mano sulle tasche dei cittadini. «Credo che entrambi i nostri alleati afferma Ciriani abbiamo capito il perché di certe manovre. Ma se proprio insistono, chiederò loro, in tutti quei comuni amministrati dal centrodestra dove le tariffe sono più alte di quelle applicate a Pordenone, di spingere affinché i sindaci le abbassino. Questa sì che allora sarebbe equità». Sugli scudi, Forza Italia e Lega a parte, anche Anna Ciriani: «L'aumento Irpef - attacca la consigliera comunale - si potrebbe rivelare un'arma a doppio taglio: per le famiglie non aumenterebbe solo il consumo legato alle utenze, ma aumenterebbe anche i costi di cibo, di carburante, dei servizi e di tutti quei beni di prima necessità senza i quali non si può vivere. Il Comune, che ha dimostrato negli anni di essere virtuoso, può essere stato così poco lungimirante da non prevedere tutte le possibili criticità che la pandemia avrebbe portato con sé?» Anna Ciriani ha chiesto che l'Irpef passi dallo 0,2 allo 0,4 per cento (non allo 0,6) e che vengano tagliate «tutte quelle voci di bilancio che non hanno carattere di urgenza, di priorità o che sono superflue in questo momento di pandemia».

Alberto Comisso

