I residenti di Torre si preparano a un anno di cantieri sulle strade

L'INCONTROPORDENONE Partirà a fine mese e si protrarrà per un anno il cantiere di Hydrogea in via San Valentino, cui seguirà quello di via Piave. Nel frattempo, si lavora al progetto definitivo per gli interventi sulla viabilità, che il Comune ha presentato ieri a oltre un centinaio di residenti di Torre, invitando a presentare eventuali suggerimenti. «Siamo ancora in una fase progettuale - ha spiegato il sindaco Alessandro Ciriani - tale per cui possiamo recepire modifiche che siano coerenti con l'impianto generale, in modo da avere...