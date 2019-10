I renziani dopo la Leopolda aprono ai civici. «Ma solo di ultima generazione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORDENONE Renziani pordenonesi pronti a fondare una sede del nuovo partito Italia Viva. I rappresentati dei due comitati di azione civile (avviati già all'inizio dell'estate) al rientro dalla Leopolda fiorentina sono pronti a fare camminare il partito anche nel Friuli occidentale. In prima fila («È stata la Leopolda più partecipata di sempre, abbiamo dovuto metterci in fila dalla sette del mattino per entrare», hanno raccontato) Carlo Barchitta e Nisco Bernardi. Oltre ad altri esponenti locali come Sergio Zaia, Nicola Cattaneo e l'ex...