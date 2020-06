I PUNTI DEBOLI

PORDENONE L'emergenza sanitaria e il blocco produttivo causato dal lockdown hanno portato alla luce alcuni punti deboli del sistema economico-produttivo del territorio. Tra questi vi è certamente il gap delle cosiddette infrastrutture immateriali: in primis la banda larga e la fibra ottica che consentono alle aziende collegamenti veloci con il mondo. Una penalizzazione importante per un territorio come quello del Friuli occidentale fortemente vocate all'export: un sistema produttivo che da sempre parla con i mercati del mondo mostra ancora il fianco per una troppo bassa digitalizzazione delle sue imprese. Questo vale, in particolare, per alcune aree del territorio: a essere più penalizzata è sicuramente l'intera area pedemontana (ad eccezione di alcune zone). Il maniaghese e lo spilimberghese sono forse le aree territoriali che maggiormente soffrono questo tipo di gap competitivo. Banda larga e fibra ottica spesso non sono facilmente a disposizione delle imprese. «Ma pure la semplice Adsl manca molto spesso in vaste aree del territorio», commenta sconsolato il presidente di Confartigianato Pordenone Silvano Pascolo.

FATTORE COMPETITIVO

E quanto importante sia avere i collegamenti veloci e sicuri con il mondo è emerso durante i mesi dell'emergenza Covid-19. L'utilizzo in maniera piuttosto massiccia dello smart-working. La necessità di collegamenti online per riunioni di lavori con diversi Paesi esteri quando i manager non possono spostarsi. Il bisogno di tele-guidare da remoto i tecnici delle macchine operatrici dell'industria manifatturiera in caso di guasti o di necessità di manutenzione. Sono tutte situazioni venute a galla in moltissime fabbriche della provincia in questo periodo in cui il mondo è ancora in gran parte chiuso. E l'unica strada per dialogare è quella digitale. «Mai come in questo momento - conferma Saverio Maisto, direttore del Cluster Comet della metalmeccanica e direttore del Consorzio Nip di Maniago - ci si è accorti di quanto importate sia essere dotati di collegamenti efficienti e di linee veloci. L'emergenza sanitaria che stiamo attraversando cambierà per forza molti aspetti della vita delle aziende e dei lavoratori. Per questo è necessario che un territorio sia dotato di infrastrutture digitali, saranno queste il pane quotidiano per le imprese che commerciano con l'estero». La digitalizzazione dei processi produttivi sarà inevitabilmente sempre più spinta. Meno manager e meno tecnici potranno - o saranno disponibili dopo la pandemia - a girare il mondo come prima. Perciò i collegamenti efficienti e veloci faranno davvero la differenza sulla competitività di un'impresa. «Un solo esempio - sottolinea Maisto -: una macchina operatrice per una qualsiasi industria dovrà essere dotata della possibilità di un'assistenza da remoto. Cosa succederà se l'azienda che l'acquista e la utilizza non ha le infrastrutture digitali necessarie per comunicare con chi deve fornire l'assistenza in caso di necessità?». Un altro esempio potrebbe essere quello di uno smart working che ricomprenderà un numero maggiore di addetti che lavoreranno a distanza. «Quella di una scarsa digitalizzazione del territorio è una falla che è emersa e che dovrà essere considerata dalle istituzioni. Senza dimenticare però - sottolinea il presidente degli Artigiani Pascolo - le infrastrutture tradizionali. Non vorremmo, per esempio, che il piano della Regione per la Sequals-Gemona dopo il Covid venisse dimenticato. Così come il nodo di Ponte Meduna. Sì al potenziamento del digitale ma non scordiamoci le vecchie strade».

