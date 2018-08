CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I PROGETTIPORDENONE Il pacchetto finanziato dal bando Periferie urbane, messo a rischio dall'emendamento al Milleproroghe, è composto in tutto da 22 progetti, per un totale di 22 milioni di fondi nazionali intercettati. Quanto ai tempi, la partenza delle attività a sostegno dell'apparato produttivo era prevista già nel prossimo autunno-inverno, mentre i lavori per le opere pubbliche dovrebbero partire indicativamente nell'autunno del 2019 (con l'esclusione della riqualificazione del lavatoio di via Gorizia, che prenderà il via entro il...