CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I PRIMI EVENTIPORDENONE Si apre con la dedica a Pierluigi Cappello, alle 18.30 al teatro Verdi, la 19° edizione di Pordenonelegge. La cerimonia di inaugurazione vedrà presenti Susanna Tamaro, Gian Mario Villalta, Alessandro Fo e Federica Magro che presenteranno in anteprima l'opera omnia, inclusi alcuni inediti, del poeta friulano Un prato in pendio. Tutte le poesie 1992 2017 (Bur Rizzoli). Susanna Tamaro sfoglierà per la prima volta in pubblico il suo nuovo libro dedicato a Pierluigi Cappello, Il tuo sguardo illumina il mondo (Solferino),...