L'INIZIATIVA

PORDENONE Durante la prima ondata, si è temuto a lungo di perderla, di consegnarla nelle mani del virus. Ma Casa Serena, la residenza per anziani più grande della provincia, allora resse. Ma il nemico alla fine ce l'ha fatta. È entrato tra gli anziani a metà settembre, quando la soglia di attenzione non era così elevata. E l'incubo si è materializzato. I primi contagi, la necessità di aprire il reparto Covid, i trasferimenti d'urgenza e le vittime. Oggi l'emergenza è passata e lo staff di Casa Serena ha deciso di raccontarla in un libro di un'ottantina di pagine. Lo hanno scritto i protagonisti: i membri della direzione della struttura, ma anche gli operatori, gli infermieri. E infine gli ospiti, gli anziani che passata la paura hanno scelto di mettere a nudo i propri ricordi.

LA GENESI

Il libro si chiama Uniti contro un nemico invisibile. È stato stampato in un migliaio di copie ed è già stato distribuito nelle case di riposo della regione. Sarà disponibile anche la versione elettronica, come e-book. «Appena terminata l'emergenza - ha raccontato il direttore di Casa Serena - Giovanni Di Prima - ci siamo chiusi in uno stanzino e abbiamo messo sulla carta tutto quello che avevamo passato. Il lavoro parte dai mesi precedenti, quelli nei quali ci eravamo salvati, per finire con le guarigioni e le tante storie raccontate direttamente dagli anziani». «Era ormai notte, eravamo sconcertati e in preda alle preoccupazioni. Ci interrogavamo inoltre su come avesse fatto il virus a entrare, di chi fosse la colpa, quali errori fossero stati commessi», si legge in un passaggio-chiave della prima parte del libro.

LA GESTIONE

Il volume si addentra poi nella gestione della vera emergenza, quella esplosa dopo i primi contagi. «La cabina di regia ha assunto subito funzioni propedeutiche a creare o a ripristinare alcune condizioni essenziali per promuovere un'azione efficace di contrasto al virus. La prima funzione non era programmata e organizzata. Si è sviluppata spontaneamente: quella di mutuo soccorso fra i suoi componenti, un reciproco supporto per affrontare l'ansia e la paura», si legge. «Per spiegare al personale cosa stava succedendo usavamo la lavagna. Serviva a due cose: ci aiutava a spiegare con chiarezza, ma allo stesso tempo comunicava che stavamo delineando un piano di azione. Non ci eravamo arresi al fatalismo».

