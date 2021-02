IL NODO DIRETTORI

PORDENONE Il 2021 sarà anche l'anno - stando a quanto ribadito ieri dal vertice dell'Asfo - in cui si darà un colpo di acceleratore sulle nomine dei primari mancanti. Ma attenzione, non tutti i primariati saranno ricoperti. Anzi, saranno meno della metà i posti di guida dei diversi padiglioni e strutture ospedalieri ora scoperti per i quali si avvierà la procedure del concorso e della nomina. «Siamo ormai da mesi - ha assicurato il direttore generale Joseph Polimeni - impegnati nella valutazione e nelle procedure per avviare la copertura dei posti di primariato che riteniamo fondamentali. Il nostro obiettivo - è stato chiaro il numero uno dell'Asfo - è di fare i primari che vanno fatti. E di certo non avvieremo i concorsi per tutti i primariati che c'erano prima e che negli ultimi due o tre anni sono rimasti scoperti». E per essere ancora più esplicito il direttore dell'Azienda ha sentenziato: «Viste la dimensione e l'organizzazione aziendale alcuni primariati risultano essere pleonastici rispetto alle vere necessità. Già dall'estate scorsa, in accordo con il collegio dei direttori di dipartimento, si era stabilito quali strutture complesse dovessero avere la precedenza nei concorsi, che comunque sono piuttosto complessi e richiedono tempi di un certo tipo. E su queste sette, otto figure apicali ci concentreremo nei prossimi mesi».

POLTRONE TAGLIATE

La direzione dell'Azienda - seguendo evidentemente alcune linee guida dettata dalla Regione - ritiene dunque necessaria una scrematura nel numero dei primari (dopo i molti pensionamenti degli ultimi due anni) negli ospedali pordenonesi. «In accordo con i direttori - ha insistito il direttore - si è stabilito quali reparti dotare di primari sulla base di indicatori ed esigenze precise. Seguendo questa strada siamo certi che la carenza dei primari non sarà più da considerare patologica, ma rientrerà in una fisiologia che gradualmente vedrà riempirsi le caselle davvero necessarie». Il direttore fa un esempio per rendere chiaro il concetto: prima l'Anestesia e Rianimazione erano distinte e gestite da due primari. Da tempo ormai il primario Tommaso Pellis sta facendo un lavoro di eccellenza anche nell'integrazione dei servizi perciò sarà lui il primario unico.

MENO DI DIECI

Ma quali sono allora i primariati e le direzioni di reparti che la direzione dell'Asfo per le quali saranno avviti i concorsi. Meno di una decina. La psichiatria di Pordenone, Pneumologia, Nefrologi e dialisi, il Laboratorio di analisi, la Microbiologia, l'Assistenza farmaceutica, le Cure intermedie e la Direzione ospedaliera di San Vito-Spilimbergo. Per quest'ultimo ruolo era già stato bandito il concorso, ma è andato deserto e quindi va rifatta la procedura. Il tema della mancata copertura dei primariati, sia a Pordenone che a San Vito è uno di quelli che ha tenuto banco da oltre un anno nelle polemiche politiche arrivando fino sugli scranni del Consiglio regionale. La linea strategica della direzione è però ormai segnata. E dalla lista delle caselle da riempire restano fuori direzioni ritenute fondamentali per la storia degli ospedali pordenonesi. All'appello manca infatti la Cardiologia, la Dermatologia, la Fisiatria, la Radiologi e il servizio della Procreazione medica assistita. Oltre ad alcuni primari ancora mancanti nell'ospedale sanvitese. Insomma, dopo i puntini sulle i messi ieri dal vertice Asfo dopo un anno e mezzo sul nodo primari le polemiche potrebbero rinfocolarsi.

d.l.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

