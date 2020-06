I PREMI

PALMANOVA Incontro interlocutorio ma positivo, quello svoltosi ieri tra le rappresentanze sindacali regionali Cgil, Cisl e Uil della sanità e l'assessore alle Salute, Riccardo Riccardi, sul tema delle Risorse aggiuntive regionali, e i fondi statali derivanti dai provvedimenti Cura Italia e Rilancio Italia per il personale che ha operato in prima linea al fine di fronteggiare la pandemia da Covid-19. In Friuli Venezia Giulia gli operatori del comparto esclusi cioè i medici sono 3.481 sugli oltre 16mila complessivi, secondo gli aggiornamenti della Cisl. A questo numero si devono aggiungere quelli dei medici, una parte dei circa 3mila camici bianchi attivi in Friuli Venezia Giulia. «Una riunione interlocutoria hanno spiegato Massimo Bevilacqua della Fp Cisl e Orietta Olivo per la Fp Cgil perché siamo ancora in attesa di alcuni dati che abbiamo chiesto ai direttori generali delle Aziende. Alcuni, quelli dell'Azienda Friuli Centrale, Friuli Occidentale e Cro, non ce li hanno ancora inviati. Sono necessari per aver un quadro complessivo su cui poter decidere. Con l'assessore Riccardi abbiamo concordato che, non appena ci arriveranno tutti i dati dalle Aziende li abbiamo chiesti a loro e non all'assessore, precisa in particolare Bevilacqua ci ritroveremo per procedere».

LA TRATTATIVA

La partita dunque sta avanzando senza incagli di tipo sostanziale, anche perché è stata accettata dalla Regione la proposta sindacale di dividere in cinque fasce, anziché nelle due originariamente previste, il bonus da corrispondere agli operatori. «La prima idea era quella di dividere gli operatori tra quelli che avevano operato faccia a faccia con il Covid per oltre 20 giorni e quelli impegnati in frontiera tra i 10 e i 20 giorni, con un riconoscimento di 1.750 euro lordi per i primi e 750 euro per i secondi ricordi Bevilacqua -. La nostra proposta, accolta, è stata invece quella di prevedere cinque fasce: tra i 5 e i 9 giorni la prima; tra i 9 e 14 giorni la seconda; tra i 14 e i 20 giorni la terza; tra i 20 e i 25 giorni la quarta; oltre i 25 giorni la quinta». Con questa nuova suddivisione e con i dati ancora incompleti i sindacati hanno chiesto alle Aziende le persone effettivamente coinvolte, le ore di straordinario e altri indicatori simili -, per ora non è possibile fare un aggiornamento sul peso dei diversi bonus. Sono, invece, chiare le cifre complessive a disposizione. Le Risorse aggiuntive regionale ammontavano, già in epoca pre Covid, a 16 milioni. Di queste, 8 milioni sono destinati alle finalità tradizionali (le indennità di turno, per esempio), mentre 4,6 milioni sono destinate ad essere suddivise tra le Aziende per il bonus Covid. A questi fondi regionali si aggiungono altri 2 milioni stanziati con la legge Omnibus appena licenziata dal Consiglio regionale. «Una cifra lorda che, al netto, prevede 1,248 milioni per gli operatori del comparto e 246mila euro per i medici», ha specificato il segretario Cisl. A queste cifre si sommano i 9 milioni di origine statale. «Sette milioni e mezzo lordi, pari a 5,665 milioni netti, sono destinati al comparto ha illustrato Bevilacqua -, mentre 1,5 milioni lordi saranno per i medici. Conteranno nella suddivisione dei fondi per Azienda la media ponderata tra ricoveri e tamponi effettuati». Intanto ieri a Udine, come in altre piazze italiane, è sceso in piazza il Movimento nazionale infermieri, per chiedere l'adeguamento delle dotazioni organiche e l'equiparazione dei diritti degli infermieri dipendenti pubblici e quelli del sistema privato.

Antonella Lanfrit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA