Camminare sotto i portici di Palazzo Ettoreo in Campo Marzio è diventato impossibile per la quantità di guano sul pavimento. A denunciare la situazione di disagio che già nel passato ha provocato la caduta di persone che hanno dovuto ricorrere alle cure mediche è il consigliere della Lega Alberto Gottardo, che pone all'amministrazione comunale un interrogativo.

IL PROBLEMA

«È possibile che se proprio non si può installare dei semplici dispositivi per evitare la sosta dei pennuti non si riesca almeno a strutturare un servizio di lavaggio del pavimento a cadenza regolare, senza che la situazione diventi periodicamente oscena e non degna della nostra città? Non è questo l'unico problema di degrado dell'area di Campo Marzio, in quanto campeggia ormai da troppo tempo il rudere - perché di questo ormai si tratta - del palazzo cosiddetto Pignat di cui ormai rimangono solamente le disastrate facciate». A fronte di questa situazione rileva che «se non si può contare su un volontario apporto che credo un pieno senso civico vorrebbe da parte della proprietà per mascherare lo spettacolo così poco gradevole ai passanti, l'amministrazione comunale dovrebbe correre ai ripari come è in uso in diversi centri urbani, e cioè facendo realizzare una struttura come un'impalcatura auto-portante che mascheri il rudere, con una mega-stampa in microforato su cui magari inserire la promozione dei principali eventi in città, i cui costi non ricadrebbero nemmeno sul Comune stesso». Per Gottardo «Sacile non merita certo che in pieno centro continui ad esistere una simile situazione di degrado e chiediamo al sindaco Carlo Spagnol, che si attivi quanto prima in merito». Aggiunge che la stessa cosa dovrebbe essere prevista e richiesta di prassi nei lavori pubblici in centro città: «Pensiamo ai lavori in corte di Palazzo Ragazzoni, dove l'impalcatura è rimasta per mesi senza nemmeno un telo che andasse a mascherare il cantiere sulla facciata».

Per il consigliere leghista «in casi analoghi in futuro, sarebbe auspicabile richiedere ai committenti dei cantieri di una certa entità e di lunga durata in centro storico, l'installazione di teli microforati stampati su grafiche predisposte dall'amministrazione comunale. Noi daremmo certamente un bel contributo al decoro del centro storico».

