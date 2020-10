IL VIAGGIO

PORDENONE Mascherine obbligatorie, i pordenonesi anticipano anche il Dpcm e si armano per lottare contro la crescita dei contagi, anche se in provincia i numeri rimangono tutto sommato contenuti. Ieri, giorno di mercato in città, c'è stata la prima prova generale per il cambiamento che entra in vigore da oggi. E i cittadini sembrano aver già recepito la norma, iniziando ad indossare le protezioni anche senza un divieto espresso in atto. E ciò non avveniva solamente nell'area del mercato, dove l'assembramento è naturale e già prima si dovevano portare le mascherine. In realtà già ieri le protezioni le indossavano praticamente tutti, passeggiando lungo i corsi oppure stazionando nelle piazze e piazzette del centro storico. «Abbiamo sentito che il governo introdurrà l'obbligo per tutti all'aperto e allora abbiamo deciso di indossare la mascherina da subito. Siamo anziani e vogliamo proteggerci. In fondo non è un fastidio insopportabile, la togliamo solamente a casa», spiega una coppia di pordenonesi alla bancarella della frutta del mercato. «Per me è insopportabile - ribatte invece un ragazzo nelle vicinanze - ma non voglio rischiare di prendere una multa, non potrei permettermelo dal momento che ancora non lavoro». Due anime, quindi: quella di chi indossa la mascherina perché deve, perché ha paura delle sanzioni che si annunciano salate e quella di chi invece sembra aver non solo recepito la lettera del provvedimento, ma anche il senso più intrinseco, che fa riferimento alla necessità di limitare il contagio. La situazione in centro storico è questa: si vede già una perfetta aderenza alle norme che entreranno in vigore a partire da oggi, e non c'è nemmeno stato bisogno di un'ordinanza ad hoc da parte del sindaco Alessandro Ciriani. Situazione un po' diversa, invece, verso piazza Risorgimento, dove i comportamenti sembrano leggermente diversi. Chi transita nell'ex piazzale delle corriere, infatti, indossa correttamente la mascherina, mentre i più reticenti sembrano essere i cittadini che vi stazionano, e che potenzialmente sono quelli più a rischio, perché a stretto contatto con altri. Il quadro generale però resta più che positivo. Già in passato i pordenonesi si erano dimostrati ligi alle norme e soprattutto più prudenti di altri. Ieri un'altra conferma: 24 ore prima dell'entrata in vigore della regola sulle mascherine, in centro città si vedevano praticamente solo bocche e nasi coperti da stoffa o tela.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA