I pensionati in prefettura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PENSIONATIPORDENONE Non solo la finanziaria nazionale, che sembra rimandare al 2020 ma anche la manovra di bilancio regionale, la cui discussione comincia martedì e la riforma della sanità approvata dal consiglio. Questi i temi al centro della mobilitazione dei sindacati pensionati, che prosegue in regione come con Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil. Tre le giornate di mobilitazione indette in regione, davanti alle prefetture, con i presidi di lunedì 9 dicembre a Trieste (dalle 10.30 alle 12.30) e Pordenone (dalle 11 alle 12.30), del 10 a Udine...