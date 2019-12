CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I NUMERI PORDENONE Un vecchio coro della curva del Pordenone faceva più o meno così: «La Serie C non ci basta più, vogliam la Champions League, tutti al Bottecchia col Real Madrid...». Ora, da quando si sentivano quelle note sono cambiate un po' di cose: la Serie C è il passato, il Bottecchia anche, il Real Madrid di Champions ne ha vinte altre tre, senza scontrarsi con il Pordenone. Ma il concetto che urlavano i tifosi torna buono per capire perché la Serie B potrebbe non bastare, e la Serie A da sogno trasformarsi in necessità. «Ma...