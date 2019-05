CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I NUMERI DEI POVERIPORDENONE Cala la disoccupazione, eppure cresce il numero degli utenti in carico ai servizi sociali dei Comuni dell'Ambito territoriale del Noncello. È la fotografia scattata dall'Atto di programmazione territoriale per la lotta alla povertà, approvato dall'Assemblea dei sindaci (presieduta da Alessandro Ciriani con delega a Eligio Grizzo) e poi dalla giunta pordenonese. Il tasso di attività nel 2017 è per l'area vasta pordenonese pari al 72,9 per cento, a fronte del 70,5 per cento in Regione, mentre il tasso di...