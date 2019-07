I negozianti: spostiamo i saldi a fine luglio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

COMMERCIOPORDENONE Un commerciante su due vorrebbe lo slittametno della data di inizio dei saldi al terzo sabato di luglio anziché all'inizio del mese. In quarto dei commercianti vorrebbe invece la liberalizzazione totale delle svendite. È quanto emerso da una ricerca commissionata da Confcommercio Fvg e realizzata dalla società Format Research. Dalla ricerca - oltre alle previsioni degli operatori legate a ricavi e alle presenza di consumatori - emerge anche un altro tema importate in un momento in cui la situazione per il settore non è...