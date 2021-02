COMMERCIO ONLINE

PORDENONE Stenta a decollare l'e-commerce fra i negozi di quartiere. Se il lockdown di primavera aveva spinto i commercianti a sperimentare soluzioni di delivery e di asporto, la riapertura sia pure con tutte le limitazioni ha indotto esercenti e clienti a ritornare allo shopping tradizionale. E così anche le due piattaforme per l'e-commerce lanciate a maggio (che pure erano state pensate prima dell'avvento del Covid-19 e delle chiusure obbligatorie e puntavano ad andare ben oltre l'emergenza) hanno ottenuto risultati al di sotto delle aspettative.

LE PIATTAFORME

L'idea era nata molto prima che l'emergenza sanitaria chiudesse i negozi e spalancasse la strada a delivery e asporto. Il commercio pordenonese si era dunque presentato alla sfida della riapertura con una carta nuova, due portali di e-commerce locali pensati per affiancare il canale di vendita tradizionale: Rivemo e Zoona, due luoghi virtuali per dare visibilità ai prodotti ma anche, per chi lo vorrà, per vendere direttamente online e appoggiarsi a un sistema di logistica per la consegna a domicilio.

LE ADESIONI

Se si guarda al solo capoluogo, su Rivemo si trovano 30 attività per cibo e gastronomia che consegnano in città, 30 attività per spesa, biologico e chilometro zero, 14 per shopping e idee regalo, cinque nel settore salute e benessere, nove per casa, giardino e animali e tre per manutenzioni e riparazioni. Trentatré le attività presenti sulla vetrina di Zoona. Molti i casi di sovrapposizione, le attività cioè che hanno aderito a entrambe le piattaforme, mentre i settori più rappresentati sono quelli alimentari.

L'INDAGINE

Ascom-Confcommercio ha commissionato un'indagine su questo tema, i cui risultati saranno resi noti prossimamente. Ma, anche senza dati ufficiali, il quadro è abbastanza chiaro: Il commercio elettronico non va bene commenta il presidente Alberto Marchiori -, le adesioni da parte delle attività commerciali non sono tante. Dopo la fase del lockdown dovuto al Covid-19, la tendenza di molti è stata quella di ritornare alle modalità tradizionali. penso sia anche una questione culturale, e spetta a noi intervenire. Siamo pronti e siamo attrezzati: dobbiamo riuscire a comunicare meglio i vantaggi che la tecnologia può portare anche al commercio di quartiere. La strada è questa, e ce lo dice anche l'Europa. Si tratta di trovare gli strumenti adeguati, e qualche idea ce l'abbiamo. Fra queste, un progetto che l'Ascom sta portando avanti su Spilimbergo, in collaborazione con e-Bay. Sviluppo e territorio. Anche per Sviluppo e territorio, che ha portato avanti il progetto delle due piattaforme, i risultati sono al di sotto di quelle che erano le aspettative.

IL TECNICO

Le due piattaforme funzionano spiega Andrea Malacart -, ma non come si pensava, e le ragioni sono complesse. Le dinamiche dell'e-commerce sono diverse da quelle del commercio tradizionale per molti aspetti: ci sono comportamenti d'acquisto diversi e comportamenti di vendita diversi: se si vuole fare e-commerce, è necessario farlo seguendo le regole dell'e-commerce. Le grandi piattaforme di e-commerce, poi, fanno leva sul prezzo e su altri servizi che spesso i nostri commercianti non possono fornire: di conseguenza, questi ultimi devono avere altri punti di forza sui quali puntare, per esempio la consulenza. E' necessario lavorare sul rafforzamento della presenza in internet e sui social perché già questo sarebbe un passo avanti: la presenza sul portale di e-commerce non basta. Qualcosa abbiamo cominciato a fare, con dei corsi sull'utilizzo dei social nel commercio ad Aviano e a Pordenone.

Lara Zani

