LA VISITAPORDENONE (d.l.) «Abbiamo visto un centro di eccellenza, forse unico nel suo genere per la capacità non soltanto di trasferire tecnologie ma anche di formare aziende facendo vedere un'azienda modello e come può, attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie nel processo produttivo, aumentare la produttività e la competitività». Alla Lef di San Vito (la fabbrica modello e hub digitale internazionale, una autentica scuola di...