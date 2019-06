I milioni che cambiano la storia del Noncello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANNUNCIOPORDENONE Anche se non è stato svelato, il progetto è a buon punto. E non è quello solito, che aveva attirato l'attenzione qualche anno fa: quello nuovo, infatti, mette in palio il futuro del Noncello come fiume vivibile, vero, centrale in una città in crescita. E per concretizzarsi deve avere necessariamente l'appoggio dei privati, ai quali sarà destinato un appello ancora top-secret, ma svelato in anteprima. Riguarderà tutte le aree centrali del fiume di pertinenza del Comune, non solo la zona della Santissima, per...