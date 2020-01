I FALÓ

PORDENONE Il fumo del Pan e vin in Comina punta decisamente verso la montagna e regala auspici positivi per il nuovo anno, di fronte a una folla di curiosi riunitasi per ascoltare i classici responsi della notte che si accende. Come recitano i pronostici, infatti, S'el fun el va in montagna tuto l'ano se fa cuccagna. Buone notizie, dunque, per la città e per i tanti che ieri sera non hanno voluto mancare al tradizionale appuntamento con il principale falò pordenonese, quello organizzato nell'area verde dell'ex Villaggio del fanciullo (oggi Cittadella della formazione e della solidarietà) da diverse realtà capitanate dalla ProPordenone, dall'associazione Panorama e dall'Avis, presente anche con le sue tre Befane. Un grande falò al quale sono stati chiamati ad appiccare il fuoco i bambini, in una serata che come da tradizione ha visto la partecipazione di diversi esponenti dell'amministrazione comunale, dal sindaco Alessandro Ciriani agli assessori Cristina Amirante, Stefania Boltin e Pietro Tropeano.

AUGURI

Dai presidenti delle associazioni e dal primo cittadino sono giunti gli auguri alla città. «Il 2020 sarà un anno di svolta per molte iniziative che stanno nascendo nella nostra città ha sottolineato Giuseppe Pedicini per la ProPordenone . Indipendentemente dalla direzione che prenderà il fumo, sarà l'impegno di tutti a fare la comunità». Rispetto al tragitto ha messo le mani avanti anche il primo cittadino, augurando «un 2020 felice, indipendentemente dal fumo». Quanto alle polemiche sull'inquinamento provocato dai falò, «mi preoccupa di più la Cina che un falò, che rappresenta la storia della nostra città». Dal sindaco è arrivato anche il ringraziamento al grande assente, il padrone di casa Adriano Rosset, bloccato dall'influenza ma rappresentato dal figlio Antonio. Attraverso di lui, il presidente ha ricordato la lunga storia dell'Opera Sacra famiglia, «nata più di settant'anni fa e che ha avuto nel tempo tanti benefattori pordenonesi: per questo ha sottolineato riteniamo appartenga alla comunità». Poi il riferimento ai corsi sviluppati nel corso del tempo e ai tanti ragazzi formati e molto ricercati dalle aziende.

FIAMME

Infine, l'accensione della pira e la recita delle litanie da parte di Bianca Manzari, con il riferimento a diversi fatti della cronaca locale: dal controverso presepe di Azzano Decimo (ad assan no'ghe manca i stornei, a far el presepio alternativo xe sempre quei) ai posti di lavoro a rischio di tanti operai (a nissun ghe importa gnente che i licensi tanta xente); dalla vecchia diatriba sul sito dell'ospedale alla paura della Cina (ma i se xe desmentegai che Odorico da Pordenon i la ga girada in longo e largo par benon); dal nuovo stadio (tante ciance per farse bei però, nissun che ponde i schei) alla ciminiera abbattuta nella realizzazione della nuova casa di riposo.

Lara Zani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

