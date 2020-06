I DISAGI

PORDENONE Prima la protesta nella piazzetta del Bronx proprio sotto le finestre della direzione generale dell'Azienda sanitaria. Poi - domani mattina - la rabbia e i disagi del personale sanitario saliranno i gradini della prefettura: una delegazione di addetti sarà ricevuta dal prefetto Maria Rosaria Maiorino. Non si ferma la protesta dei lavoratori della sanità. Nella manifestazione di venerdì scorso - è stato portato alla luce anche il nodo del forte rallentamento che si registra nell'attività delle sale operatorie - è emersa con evidenza la preoccupazione relativa alle gravi carenze di personale e ai tagli sul fronte della sanità territoriale: ultimo caso l'Rsa di Sacile che sarà trasformata in reparto Covid con pesanti conseguenze per l'utenza. Ed è proprio all'utenza, cioé ai cittadini che usufruiscono quotidianamente dei servizi sanitari, che hanno rivolto le loro preoccupazioni gli addetti sanitari. «E' certo un problema di organico, di mancanza di personale, di licenziamenti dei precari e di riconoscimenti economici non ancora arrivati. Ma - hanno ribadito venerdì infermieri, operatori socio-sanitari e tecnici - alla fine è un problema dei cittadini che si vedono spostare ancora nel tempo visite ambulatoriali e interventi chirurgici programmati».

IL NODO DELLA SALE

Una delle conseguenze che pesano su decine e decine di cittadini è quella relativa all'utilizzo rallentato dell'attività delle sale operatorie. Durante l'emergenza Covid-19 - da circa metà marzo fino a metà maggio - sia l'attività ambulatoriale che quella chirurgica programmata (salvo ovviamente le urgenze) è stata sospesa e rinviata. E' ripresa da qualche settimana. Ma nelle sale operatorie il personale infermieristico è all'osso: più di qualche infermiere ha lasciato Pordenone poiché non veniva riconfermato e ha scelto altri ospedali veneti dove garantiscono assunzioni a tempo indeterminato. Solitamente in estate, in concomitanza con il piano ferie degli addetti, l'attività operatoria subisce una riduzione inevitabile. «Ma quest'anno - hanno sottolineato gli stessi addetti del servizio - le difficoltà sono enormi. Non siamo nella riduzione fisiologica degli scorsi anni. E proprio perché mancano gli addetti ai quali non è stato confermato il contratto. Una situazione che va a gravare sull'utenza e che rischia di allungare enormemente i tempi di attesa per gli interventi chirurgici». Di fatto, delle dieci sale operatorie complessive degli ospedali durante l'estate si opererà solo su tre sale, mentre una quarta è destinata alle urgenze. Due delle dieci sale sono dedicate a eventuali pazienti Covid, come prevede il protocollo. Delle rimanenti otto - è stato sottolineato durante il sit-in - si riesce a lavorare, visto il personale presente, solo su quattro. Una deve rimanere per le urgenze e dunque le sale operative restano soltanto tre. «In tanti anni - è stato sottolineato - non c'è mai stata una situazione di tale disagio. Una situazione che pesa per noi addetti, ma che si ripercuote sui cittadini che dovranno attendere tempi infiniti per essere operati». L'arretrato accumulato durante il blocco del lockdown infatti complica moltissimi le cose. «Ci spiace - hanno aggiunto i rappresentati sindacali - che venerdì non ci fossero stati molti cittadini al presidio. E ci spiace che mancassero anche i sindaci». Ma di questo problema - così come della chiusura della Rsa di Sacile per allestire un reparto Covid - se ne riparlerà domani con il prefetto.

D.L.

