I DISAGIPORDENONE Le segnalazioni sempre più frequenti fanno riferimento alle ultime settimane, in particolare ai mesi di giugno e luglio. Il postino bussa sempre meno spesso. Sia in alcune zone della città sia nei quartieri. Ma da quello che emerge la situazione non è molto diversa nei centri mandamentali di Sacile, San Vito, Spilimbergo e Maniago. E tra le segnalazioni non mancano i casi in cui la buca delle lettere è rimasta vuota anche per due settimane.LETTERE LUMACANei quartieri di Borgomeduna e di Villanova c'è chi giura che...