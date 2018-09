I dati dell'economia per immaginare il futuro che sta arrivando in Italia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

USCIRE DALLA CRISIPORDENONE Non solo letteratura in tempo stretto, ma anche confronti, approfondimenti e riflessioni sul contesto sociale, economico e occupazionale, così come sulle prospettive per le generazioni che erediteranno il Paese, per leggere in modo pragmatico il nostro tempo e cercare di ricostruirlo al meglio. A proposito di ricostruzione, l'approccio al futuro è determinante per riprogettarlo: lo spiega il giornalista Aldo Cazzullo con il nuovo libro Giuro che non avrò più fame. L'Italia della ricostruzione. 1948 Gli italiani...