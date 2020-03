I DATI CLINICI

PORDENONE Le informazioni circolano come ovattate, perché devono fare slalom tra le priorità: la privacy dei pazienti e un sistema ospedaliero che vive giorni di stress. Ma in questo momento è importante che almeno qualche dato grezzo inerente la salute delle persone contagiate dal Coronavirus in Friuli Venezia Giulia possa essere estrapolato e magari lavorato dall'opinione degli esperti. Ed eccolo, il primo dato grezzo che per ora salva gli ospedali dall'allerta rossa: nessun paziente, nemmeno dopo alcuni giorni in corsia, ha manifestato sintomi tali da richiedere il trasferimento in Terapia intensiva.

IL BOLLETTINO

Il paziente uno in ospedale a Trieste (al Maggiore) è il consigliere regionale Igor Gabrovec. È fondamentale poter apprendere dalla viva voce di un personaggio politico (quindi pubblico) locale, l'andamento della degenza. «È meglio che io rimanga qui in ospedale - ha detto il consigliere regionale - fino a quando rimarrò contagioso. È una decisione presa a tutela di tutti». I sintomi corrispondono a una leggera febbre, ma non è avvenuto un peggioramento. Anzi, gli ultimi bollettini parlano dell'evoluzione inversa, cioè di un buon quadro clinico. Non è grave nemmeno il secondo paziente ricoverato a Trieste, che manifesta sintomi simili a quelli del consigliere regionale. Entrambi sono in isolamento e vengono trattati da personale sanitario attrezzato per evitare il contagio.

La stessa situazione la si vive a Udine, al Santa Maria della Misericordia. Il reparto di Malattie infettive ha in carico due pazienti, uno dei quali è il sacerdote risultato positivo all'interno del seminario di Pagnacco. «Ci è stato riferito - spiegano dalla Curia udinese - che il nostro amato sacerdote è migliorato nelle ultime ore e che la sua situazione non è preoccupante». «Anche il secondo paziente ricoverato a Udine - ha aggiunto il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi - non è attualmente in serio pericolo». Nessuno ha avuto bisogno della respirazione ausiliaria.

LA QUARANTENA

Gli altri pazienti affetti dalla sindrome Covid-19 sono a casa. Hanno al massimo i sintomi di un normale raffreddore: mal di gola, qualche colpo di tosse, due linee di febbre. Hanno l'obbligo di non entrare in contatto con le persone a loro più vicine, anche se vivono nella stessa abitazione. Vengono contattati almeno due volte al giorno dalle rispettive Aziende sanitarie, esattamente come accade a chi è in isolamento senza i sintomi.

Prosegue anche la quarantena (senza positività al virus) degli otto consiglieri regionali entrati in contatto con Gabrovec. I due colleghi pordenonesi - Bolzonello e Bidoli - non hanno effettuato il tampone. Gli altri sei sì e sono in attesa dei risultati. Morettuzzo è risultato negativo. «Intanto - ha spiegato Bidoli, che è tornato nella sua casa natale a Tramonti di Sotto - ne approfitto per qualche lavoro di ristrutturazione, e tra un po' mi arriverà anche la chitarra». In un momento serio, lo spazio per una battuta.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA