PORDENONE La descrizione dell'impatto dell'emergenza Coronavirus sul sistema sanitario passa spesso dall'uso della parola tsunami, per la potenza con la quale la prima ondata del contagio ha travolto ospedali e strutture assistenziali. Ma c'è un'altra onda lunga della crisi, ed è quella che tocca la spesa pubblica regionale. La rapida sequenza degli eventi, iniziata il 29 febbraio quando a Gorizia è stato individuato il primo malato di Covid-19 in Fvg, ha richiesto una serie di risposte altrettanto immediate. E lo sforzo economico profuso in meno di due mesi dalla Regione è arrivato a toccare i 22,8 milioni di euro. Si tratta dei soldi prelevati dal fondo di emergenza e già impiegati per organizzare la metamorfosi del sistema sanitario locale ma anche per dotare la Protezione civile e gli operatori (infermieri, medici, tecnici) delle protezioni richieste dalla gestione dell'emergenza. Nella prima commissione regionale, inoltre, è passato un altro stanziamento alla voce spese improvvise: si tratta di ulteriori 20 milioni di euro che serviranno a garantire la risposta del sistema sanitario anche all'alba della fase due. La somma, come ha confermato l'assessore regionale al Bilancio, Barbara Zilli, «basterà per i prossimi due mesi». Poi servirà un'altra iniezione.

L'emergenza Coronavirus è costosa come una calamità. Una Regione che in Finanziaria mette già 2,7 miliardi di euro alla voce sanità, è stata costretta a trovare quasi 23 milioni di euro in 60 giorni. Soldi non preventivati, che incidono sullo stato di salute attuale del fondo dedicato agli imprevisti. La prima tranche è stata stanziata da inizio marzo al 6 aprile: 17,8 milioni di euro in parte gestiti dalla macchina della Protezione civile (10 milioni) e in parte dalla Direzione salute. Sono bastati per un mese, dopodiché si è reso necessario liberare altri 5 milioni. La lista degli acquisti è lunga e varia: si va dai ventilatori polmonari utilizzati nei reparti di Terapia sub-intensiva ai termometri digitali per la misurazione della temperatura corporea. Quasi 250mila euro sono stati polverizzati in pochi giorni per l'acquisto delle mascherine da fornire agli operatori sanitari. Si è dovuto provvedere anche alla sanificazione dei mezzi pubblici di competenza regionale, come all'acquisto di computer portatili per il lavoro a domicilio oppure dei monitor utilizzati nelle Terapie intensive. Un capitolo importante è rappresentato dall'assunzione-lampo di 200 tra medici e infermieri, forza lavoro necessaria a coprire il fabbisogno aumentato della macchina ospedaliera.

Tra le spese vive non figura il 90 per cento dei nuovi posti di Terapia intensiva ricavati per l'emergenza Covid-19. «Fortunatamente - ha spiegato infatti il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga - siamo riusciti ad allestirli grazie a una pioggia di donazioni, alcune delle quali milionarie come quelle arrivate da Generali, Allianz e Banca d'Italia». In regione oggi sono a disposizione 135 posti letto di Rianimazione dedicati ai malati gravi di Covid-19, anche se quelli attivi sono 70, mentre gli altri sono pronti ad essere rimessi in funzione nel caso di una recrudescenza del contagio. In due mesi il Fvg ha quadruplicato la dotazione di posti letto di Rianimazione, arrivando a 8,39 spazi ogni 100mila abitanti, quando in precedenza l'incidenza era di 2,39 letti.

«Tutti gli sforzi che abbiamo fatto e che faremo anche per far ripartire la regione in sicurezza nella cosiddetta fase due - ha concluso Massimiliano Fedriga - non servono solo a risollevare la nostra economia, ma anche ad evitare di vivere nuovamente una scossa come quella che ci ha colpiti negli ultimi 60 giorni. Abbiamo sostenuto spese improvvise che sarebbe difficile replicare a lungo: non possiamo permetterci una nuova impennata del contagio e dei ricoveri».

Marco Agrusti

