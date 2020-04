I CONTROLLI

PORDENONE Pasqua e Pasquetta sorvegliate speciali. Se carabinieri, polizia e guardia di finanza assicureranno tra oggi e domani servizi mirati di controllo del territorio, anche con posti di blocco lungo le principali arterie stradali della Destra Tagliamento e su quelle che portano alle località di villeggiatura (Piancavallo), greto dei fiumi e campagna, un elicottero sorvolerà la golena del Tagliamento nel territorio comunale di Valvasone-Arzene. A dare la propria disponibilità al sindaco Markus Maurmair è stato un privato, che nei due giorni metterà a disposizione il proprio velivolo.

L'ELICOTTERO

«Così da poter individuare con semplicità - puntualizza il primo cittadino - eventuali presenze di persone in fase di allestimento di accampamenti. A Valvasone Arzene e nei comuni contermini che si affacciano sul fiume Tagliamento, e in particolare nella zona golenale, è diffusa la prassi di ritrovarsi la notte tra Pasqua e Pasquetta tra giovani per trascorrere la serata in attesa del tradizionale picnic pasquale del giorno successivo. Una situazione che attrae generalmente parecchie persone in una zona molto vasta e caratterizzata da boschetti, radure, ampi prati e fossati. Quindi difficile da presidiare». Oltre al velivolo - partirà dall'elisuperficie Al Casale, località Casali Loreto di Codroipo - saranno attive tre squadre della protezione civile comunale, a supporto della polizia locale, «affinché siano effettuate, in modo congiunto, attività di presidio dell'area golenale del Tagliamento, come pure le zone di campagna ad Arzene. Così da scongiurare eventuali presenze di irriducibili , nonostante i numerosi e ripetuti appelli a rimanere a casa come misura di contrasto della diffusione del nuovo coronavirus».

IDENTIFICATI

Intanto secondo i dati resi noti dalla Prefettura, sono state controllate nella Destra Tagliamento (nell'ambito delle attività urgenti per il contenimento della diffusione del Covid-19) 769 persone: 50 sono state sanzionate, una invece è stata denunciata. I controlli hanno riguardato anche attività ed esercizi commerciali: 724 quelli monitorati, senza però che siano state elevate sanzioni. In 72 ore i carabinieri della Compagnia di Pordenone hanno controllato 30 attività commerciali e 300 persone sanzionandone 20. In particolare in città è stato multato un 38enne, controllato in via Canaletto. Ai militari ha riferito: «Vado a scroccare una sigaretta ad amici e farmi una fumata in compagnia». I carabinieri del Radiomobile, invece, il 4 aprile sono intervenuti a Chions, in via Cividale, su richiesta di alcuni cittadini, in quanto c'era un pony dal manto pezzato che scorrazzava in strada. Appartiene a un uomo di Cinto Caomaggiore, che i carabinieri hanno sanzionato per malgoverno degli animali: la staccionata non era idonea a contenere l'animale. Controlli a ritmo serrato anche da parte della polizia locale di Pordenone. Dal 3 al 10 aprile sono state controllate ed identificate 753 persone. Di queste 40 sono state sanzionate. Non per questo l'attività di monitoraggio complessiva è venuta meno. Nel corso del monitoraggio del territorio, l'unità antidegrado della polizia locale si è imbattuta in due cittadini che, in casi distinti, uno in via Cesare Battisti e l'altro in via Roma, sono stati pizzicati e sanzionati (50 euro) per mancata pulizia delle deiezioni canine.

Alberto Comisso

