I CONTROLLI

PORDENONE Nonostante i ripetuti inviti a rimanere a casa e a uscire solo se necessario, c'è chi sembra, anche se fortunatamente sono pochi, non aver capito che non si tratta di un gioco e si rischia una denuncia. Lo dimostrano i dati forniti dalla prefettura di Pordenone sui controlli effettuati lunedì dalle forze dell'ordine (carabinieri, polizia di Stato e comunale, guardia di finanza) in tutta la provincia.

NUMERI E DENUNCE

Sono state ben 735 le persone controllate: camionisti, automobilisti, ciclisti e pedoni ai quali è stata chiesta l'autocertificazione nella quale deve essere specificato il motivo dello spostamento, ammesso solo da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute e rientro a casa (domicilio o residenza). Di tutti questi diciotto, a parere delle forze dell'ordine, non avevano in realtà alcun motivo per essere in giro invece che restare a casa e quindi sono stati denunciati. Ma non è finita qui, perché polizia, carabinieri e guardia di finanza hanno passato al setaccio anche 632 esercizi commerciali del pordenonese per verificare che rispettassero l'ordine di chiusura delle attività. Nell'ambito di questi controlli è stato denunciato un titolare che non aveva ottemperato all'ordine di tenere abbassate le serrande e un altro per irregolarità amministrative.

LA SCUSA DI FACEBOOK

Uno degli episodi più curiosi riguarda quanto accaduto lunedì quando, durante uno delle decine di accertamenti effettuati in città e in provincia, un equipaggio del Nucleo Radiomobile di Pordenone ha controllato in via Planton (la stessa via dove ha sede la Compagnia provinciale dei carabinieri) un'autovettura con a bordo due cittadini di origine romena, un 36enne e un 37enne. I due non residenti in provincia, hanno cercato di giustificare la loro presenza i città dicendo che dovevano andare da una ragazza che avevano conosciuto su Facebook. Per entrambi è scattata la denuncia e il provvedimento del foglio di via obbligatorio dal Comune. Domenica sera, invece, sono stati denunciati dai carabinieri di Casarsa due cittadini pakistani, un 34enne di Pordenone e un 29enne di Cordenons, che erano andati a Casarsa per trascorrere la serata con amici.

LE RICHIESTE

L'emergenza e soprattutto i divieti che si porta appresso fanno scattare in molti l'esigenza di telefonare alle forze dell'ordine per chiedere le cose più disparate, legate ovviamente alla possibilità di uscire di casa: Ho il cane, quante volte il giorno posso portarlo fuori?. Devo fare la spesa ogni giorno perchè voglio prodotti freschi. Posso andare a trovare un amico che abita qui vicino?. Di solito vado al supermercato di un altro paese perchè ha i prezzi più buoni. Ci posso andare?. E pazientemente viene loro risposto che devono restare a casa.

Susanna Salvador

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA