CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I CONTROLLIPORDENONE Nessun censimento, non ce n'è bisogno. Nel Friuli Occidentale da tempo si conoscono i numeri dei rom presenti e da qualche anno non esiste più un problema contingente legato alla presenza di campi. Ma anche nel Pordenonese si proverà a mettere sul tavolo una specie di mappa dell'universo nomade residente entro i confini dell'ex provincia. L'impulso, come avviene spesso in questi casi, arriva dalla politica nazionale. L'annuncio del ministro dell'Interno Matteo Salvini, che anche ieri ha ribadito di voler tirare dritto...