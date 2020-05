I CONTROLLI

PORDENONE Il lockdown va in soffitta, e con esso le autocertificazioni che facevano compagnia ai pordenonesi ormai dall'11 marzo. E anche per le forze dell'ordine, impegnate in prima linea dal primo giorno della quarantena, cambiano le priorità.

Oggi, stando al decreto del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, scatta il liberi tutti: gli spostamenti non sono più contingentati, almeno all'interno della regione, e le autocertificazioni non servono più. Il lavoro di polizia, carabinieri e Guardia di finanza per favorire il contenimento del contagio, però, prosegue. Con due nuovi obiettivi: evitare gli assembramenti e controllare che le persone indossino i dispositivi di protezione all'aperto e soprattutto nei luoghi naturalmente affollati.

NUOVI COMPITI

La Prefettura di Pordenone resta la stanza dei bottoni per coordinare l'attività di controllo, ma cambiano le linee guida. Il compito degli agenti e dei militari dell'Arma sarà quello di garantire che il ritorno alla mobilità libera avvenga in sicurezza. Ma che cosa si intende per assembramento? Certamente non sarà vietato fermarsi a parlare, anche tra più persone (rigorosamente con la mascherina indossata da tutti e nel modo corretto), ma dovranno essere evitate manifestazioni (ancora proibite) e grandi folle. Non è previsto un controllo casa per casa, ma anche nelle abitazioni - in presenza di gruppi numerosi - si dovranno mantenere le distanze e se possibile indossare le protezioni. All'aperto saranno intensificati i controlli per verificare che la maggior parte delle persone utilizzi correttamente le mascherine. E potranno scattare anche le multe. Le protezioni - va ricordato - si possono evitare se si è in luoghi isolati e durante l'attività fisica all'aperto.

I DATI

Nell'ultima settimana di parziale lockdown (si contano i giorni tra sabato 9 e sabato 16 maggio) le forze dell'ordine hanno controllato 2.777 persone, sanzionandone 53 per la violazione del decreto legge del 25 marzo. Nella quasi totalità dei casi si è trattato di multe comminate per assembramenti o per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione. In questo l'attività di controllo del territorio ha dimostrato di essere già pronta al salto di qualità richiesto dal liberi tutti di oggi. Nel dettaglio, lunedì scorso è stato raggiunto il record positivo di zero sanzioni in 24 ore. Nell'ultima settimana non si è mai saliti sopra le dieci multe al giorno.

POLIZIA LOCALE

Il ritorno graduale alla normalità è testimoniato anche dall'attività messa in campo ieri dalla polizia locale di Pordenone. Niente sanzioni per autocertificazioni furbe, ma un caro vecchio velox che ha pizzicato un automobilista. Il graduale ritorno alla normalità di questi giorni si è notato anche dal flusso di autoveicoli presenti lungo le nostre strade - si legge nella nota del comando -. In seguito a ciò, al fine di garantire l'incolumità delle persone, la polizia locale di Pordenone ha effettuato numerosi accertamenti grazie al dispositivo di controllo elettronico della velocità sulle vie a scorrimento veloce del territorio comunale. In particolare è stato sanzionato un automobilista, a cui è stata ritirata anche la patente di guida, in quanto sfrecciava in via Roveredo ad una velocità ampiamente oltre il doppio del limite vigente su quel tratto di strada. Garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone, è sempre stato uno degli obiettivi dell'unità infortunistica, emergenza e sicurezza stradale della polizia locale ed ora che la circolazione è tornata nuovamente ai livelli antecedenti all'emergenza Covid-19, i controlli degli agenti saranno sempre più costanti.

IL COMMENTO

«Come ricordiamo tutti in quel tratto di strada c'è stato pochi mesi fa un incidente mortale. Il compito della polizia locale è tutelare automobilisti e utenti della strada, ritornando a monitorare i tratti viari dove l'alta velocità è segnalata anche dalle tante telefonate e rimostranze degli stessi cittadini e residenti, oltre che dal controllo del territorio degli stessi agenti» ha dichiarato l'assessore Emanuele Loperfido.

M.A

