PORDENONE Si allenta ancora la pressione nelle terapie intensive, continua a salire la curva dei guariti e, purtroppo, anche quella dei decessi. Nelle ultime 24 ore di Covid-19 sono morti due anziani della provincia di Pordenone, portando a 262 il totale delle vittime in Friuli Venezia Giulia. In 60 risiedevano nel Pordenonese, come Michele Leo, 72 anni, maresciallo dell'Esercito di Casarsa e Giannina Del Puppo, classe 1941, di Polcenigo. Entrambi si sono contagiati durante una degenza ospedaliera. La pensionata di Polcenigo, affetta da gravi patologie, era ricoverata in Medicina all'ospedale Pordenone dal 20 marzo. Quando la febbre ha cominciato a salire ed è risultata positiva al tampone, è stata trasferita nel reparto Covid, dove ieri è deceduta. Era la madre del consigliere comunale di Polcenigo, Mariarosa Bosser.

Michele Leo, originario del Salernitano, ex artigliere con alle spalle missioni in Albania, aveva una carriera militare che lo aveva visto operativo a Casarsa, Treviso e Portogruaro. Era ricoverato in Terapia intensiva a Udine da 28 giorni. La moglie Umbria racconta tra le lacrime che giovedì era il loro anniversario di matrimonio: 47 anni insieme, due figli e quattro nipoti. Nella notte è mancato spiega E' stata una dura prova non potergli stare accanto. E questo mi fa stare ancora più male. Il 16 marzo era stato ricoverato in ospedale a San Vito per un'infezione. Il tampone era negativo ricorda la moglie ma quando è stato dimesso, gli è salita la febbre, dopo tre giorni è stato nuovamente ricoverato e da quel momento non ho più potuto vederlo.

I medici colpiti da Covid-19 nel sistema sanitario regionale sono 19 su 2.899, pari allo 0,6 per cento. Il dato è stato comunicato dal vicepresidente del Fvg, Riccardo Riccardi, il quale ha ricordato che dall'inizio della pandemia i medici contagiati sono stati 50, di questi 31 sono guariti. Fortunatamente ha detto Riccardi - si è quasi sempre trattato di casi lievi e solo per uno di loro è stato necessario ricorrere per alcuni giorni al ricovero. La situazione nel quadro nazionale è decisamente buona anche su questo fronte, oltre che sul numero delle persone guarite e sulla ridotta occupazione delle terapie intensive. L'Azienda sanitaria con il maggior numero di medici contagiati al 22 aprile è quella Giuliano Isontina con 16 contagiati. La Friuli Centrale ha due contati e la Friuli Occidentale hanno soltanto un medico, precisamente un anatomo patologo.

Ieri i casi accertati di Coronavirus sono stati 2.882 a livello regionale, 24 in più rispetto a giovedì (237 nel Pordenonese). I guariti sono saliti a 1.162 (217 a Pordenone, un incremento di dieci unità), mentre i clinicamente guariti sono 142 (persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone). Per quanto riguarda i decessi, Trieste è l'area più colpita (134), seguita da Udine (67), Pordenone (60) e Gorizia (4). I positivi sono 1.164 in provincia di Trieste, 935 a Udine, 612 a Pordenone e 168 a Gorizia. Buone notizie dalle terapie intensive, dove attualmente sono ricoverati, su 70 posti letto disponibili, soltanto 16 pazienti. A Pordenone il reparto Covid della Rianimazione si sta prendendo cura di 5 malati, di cui quattro positivi, mentre uno ha sconfitto il virus. Negli altri reparti Covid sono ricoverate complessivamente 136 persone, mentre in isolamento domiciliare ve ne sono 1.168.

