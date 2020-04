I CONTAGI

PORDENONE La cinquantanovesima vittima del Coronavirus della provincia di Pordenone si è spenta nella notte tra venerdì e sabato. Un'altra donna, in un fine settimana segnato da un aumento deciso delle persone di sesso femminile nel bilancio dei decessi. Si è trattato della terza vittima residente nel comune di Fiume Veneto. E ad essere in lutto è soprattutto la comunità della frazione di Cimpello, che piange la scomparsa dell'ottantacinquenne Maria Teresa Zanchetta, vedova Lorenzon. Pensionata, era la mamma di Claudio Lorenzon, titolare di una ditta di costruzioni con sede in via Pascoli, a Fiume Veneto, e persona conosciuta in paese. L'anziana era stata ricoverata all'ospedale Santa Maria degli Angeli alcuni giorni fa e si trovava ricoverata nel reparto Covid di via Montereale. Le sue condizioni si erano aggravate, e due ore dopo la mezzanotte di ieri ha perso la sua battaglia contro la malattia. Oltre a Maria Teresa Zanchetta, ieri in regione sono stati registrati altri quattro decessi causati dal Coronavirus, per un totale di 266 vittime.

IL CONTAGIO

In Friuli Venezia Giulia ieri sono stati registrati solo 21 nuovi malati di Covid-19, tre in meno rispetto alla rilevazione di venerdì. I casi accertati positivi al Coronavirus in regione dall'inizio dell'emergenza sono 2.903, contando anche i pazienti deceduti e le persone che hanno sconfitto la malattia. L'aumento del contagio ieri è stato dello 0,7 per cento sul totale dei malati, uno dei dati più bassi degli ultimi due mesi. Solo uno il tampone positivo riscontrato in provincia di Pordenone nelle ultime 24 ore, mentre a Trieste si è verificata la maggior parte dei nuovi casi, cioè 13 in una giornata.

GUARITI E OSPEDALI

In questa fase dell'epidemia, come si sente ripetere in forma plenaria dagli appartenenti al mondo scientifico, i dati più importanti sono quelli che rivelano la quantità di pressione esercitata dal contagio sulle strutture sanitarie e il numero giornaliero dei pazienti guariti. E in entrambi i casi il Fvg fa registrare ottime performance. E' infatti record di guariti in una sola giornata (69), per un totale di 1.231 persone, mentre i clinicamente guariti (persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone) sono 325. Cala di molto anche l'occupazione dei posti Covid negli ospedali: i ricoverati totali sono 137 (15 in meno di venerdì), mentre in Terapia intensiva ci sono solamente 15 persone, per un nuovo calo di un'unità. In Friuli Venezia Giulia negli ultimi sette giorni sono stati registrati 162 nuovi casi di Coronavirus, di cui 69 solamente nella provincia di Trieste, 27 a Udine, 42 a Gorizia e solo 24 a Pordenone, provincia che quindi si conferma con un trend in netto calo anche su base settimanale.

IN PROVINCIA

Come ogni giorno, ieri la Prefettura di Pordenone ha diffuso i dati che riguardano solamente il territorio del Friuli Occidentale. Sono numeri confortanti anche in questo caso. In provincia il numero di malati attuali è sceso di 11 unità, arrivando a quota 326. Sale invece il numero dei guariti: sono stati 21 solo ieri, per un totale di 230 persone. I malati che stanno trascorrendo la degenza a domicilio sono 285. I comuni interessati dal contagio sono 37 su 50.

