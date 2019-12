I Comuni fanno cassa con l'Atap

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FARE CASSAPORDENONE Comuni al bivio sulla vendita delle quote Atap per fare cassa. Chiusa la vertenza sull'affidamento del servizio di trasporto pubblico regionale che aveva indotto le amministrazioni a lasciare la situazione in standby, la razionalizzazione periodica delle partecipazioni impone di prendere posizione. E una posizione l'ha presa, nei giorni scorsi, anche l'ex presidente della società Mauro Vagaggini, dichiarando che questo è il momento giusto per vendere. E si tratta della strada che ha dichiarato di voler percorrere il...