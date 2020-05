LA SPERANZA

PORDENONE Con un orecchio teso verso Trieste, da dove arrivano notizie - spesso contrastanti - sulla data fissata per la seconda ondata di aperture, e i piedi che finalmente calpestano di nuovo il pavimento della bottega. I negozianti di Pordenone ieri sono tornati ad alzare le serrande: nessuna rivolta, è tutto legale, perché riaprire per effettuare lavori all'interno dei locali è possibile da lunedì. Tra corso Vittorio Emanuele e corso Garibaldi il messaggio era uno: «La maggior parte di noi è pronta, siamo in grado di accogliere i clienti in sicurezza». E sempre tra i due corsi, le vetrine illuminate ieri mattina erano tante. In prima fila i negozi di abbigliamento, partendo da Ulysses in corso Garibaldi. All'interno il titolare, Giancarlo Pavan, alle prese con una buona dose di olio di gomito: «Abbiamo già pulito e soprattutto santificato tutto il negozio - spiega -, ma l'operazione più importante è stata quella dedicata alla creazione dei percorsi per l'entrata e l'uscita dei clienti». L'ingresso è solo uno, quindi la soluzione è stata quella di separare due corsie con una barriera. Lo stesso metodo è stato utilizzato per dividere l'accesso ai camerini nei quali si provano i capi di abbigliamento. Alla cassa, invece, è stata installata una paratia in plexiglass che separerà il cliente dal commesso. Poco più in là, sempre in corso Garibaldi, serrande alzate anche da Stilmoda, altro punto di riferimento per lo shopping del centro. «Noi abbiamo sanificato anche i condizionatori d'aria - spiega la titolare - e siamo assolutamente pronti a ripartire». Per quanto riguarda il rapporto con i clienti, invece, si pensa alle visite in negozio su appuntamento, magari tramite una chat che sarà aperta dalla titolare.

I DUBBI

Tanti dei commercianti che ieri mattina erano al lavoro per preparare il loro negozio a una fase due sicura, hanno assicurato di essere pronti al grande salto. Qualcuno invece ha manifestato dei dubbi sui protocolli ufficiali che ancora non si vedono. Si parla ad esempio del decalogo dell'Inail che dovrà disciplinare il lavoro delle attività commerciali. «Non credo che lunedì si riuscirà a riaprire - afferma il titolare di Birba's - perché non abbiamo ancora a disposizione delle regole certe. Io ho due negozi con metrature diverse: ci servono norme precise per poter ricominciare a lavorare senza rischi». Dubbi di natura diversa, invece, trapelano dalla vetrina di Gaspardo, in corso Vittorio Emanuele: «Se ci costringessero a igienizzare il negozio, sceglierei di non riaprire». (ma)

© RIPRODUZIONE RISERVATA