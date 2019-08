I colori del Grest esplodono in piazza Duomo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SACILE Preceduti dalla Mostaffetta sacilese, da diversi anni Angeli custodi accompagnatori dei partecipati al Grest nel loro attraversamento della città, e guidati dal responsabile della manifestazione Alberto Mattesco, e dalle sei capo zona (Carlotta Scarpa di via XXXI Ottobre, Sara Canestrini di San Liberale, Alice Marletta di via Vittorio Veneto, Luana Busetto del Centro, Silvia Brescacin di Topaligo e Gemma Uliana di Villorba), seguiti dai rappresentanti delle sei squadre, sono partiti da piazza Duomo per portare il gioioso messaggio...