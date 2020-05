I CANTIERI

PORDENONE Una città-cantiere a cielo aperto. La (parziale) fine del lockdown è coincisa con l'avvio e la ripartenza di numerose opere pubbliche. Ieri è cominciato il cantiere in viale Marconi, con il bypass della roggia, mentre Hydrogea sta portando a termine in piazza Duca d'Aosta i lavori per la fognatura e l'acquedotto così da lasciare spazio a Italgas. A fare il punto della situazione è l'assessore Cristina Amirante che è riuscita ad evitare, non senza difficoltà, che il coronavirus finisse per stravolgere un ruolino di marcia già definito e con delle scadenze da rispettare. In via De Paoli la settimana prossima sempre Hydrogea concluderà i lavori dell'acquedotto e sino a giugno le operazioni interesseranno la rete della fognatura. Poi toccherà a porfido e marciapiedi, i cui lavori sino previsti durante l'estate. Per via Roma gli uffici comunali stanno concludendo i controlli sulla ditta vincitrice dell'appalto, che andrà a riqualificare ed eliminare le barriere architettoniche su tutta la strada. In via San Valentino si stanno concludendo gli ultimi lavori sulle vie laterali del quartiere, cui seguiranno asfaltature e segnaletica, in attesa che Enel e Italgas eseguano due interventi «indispensabili» per concludere il cantiere lungo la via principale.

IN ESTATE

I lavori a carico del Comune su marciapiedi, ciclabile, illuminazione e aree verdi inizieranno nel periodo estivo. In via Piave sono in corso i lavori per la sostituzione dell'acquedotto, che a metà della prossima settimana si fermeranno all'altezza dell'intersezione con via Zara. «A causa della difficoltà di reperire subito il materiale per procedere nel tratto successivo - sottolinea Amirante - da giovedì si procederà con l'apertura di una seconda tranche tra l'incrocio con via Sauro e sino al confine con Cordenons. Andremo ad invertire il senso unico su via Sauro, all'altezza della farmacia e del semaforo in direzione Nord verso il cimitero, così da dare attuazione alla seconda fase della sperimentazione per ridurre il traffico parassitario nel quartiere di Torre». Ieri sono stati riavviati anche i lavori per la realizzazione dei giochi inclusivi all'interno del parco San Valentino, mentre sono in corso quelli di manutenzione della segnaletica stradale che al momento hanno interessato le strade più trafficate: via Oberdan, Pola e la Rivierasca (mancano ancora gli attraversamenti stradali).

GLI ASFALTI

Sono in corso anche le gare di appalto per la manutenzione delle asfaltature (un milione) e l'eliminazione delle barriere architettoniche sul marciapiede di via Oberdan (da via Mazzini sino al parcheggio Oberdan). Identico l'iter che riguarda le progettazioni per la sistemazione della ciclabile e dei marciapiedi di viale Grigoletti, del primo lotto del restyling del centro di Rorai Grande, della ciclopedonale di Vallenoncello e della rotatoria tra la Pontebbana, via Interna e via San Daniele. «Per la gestione di questa nuova stagione di cantieri - ravvisa Amirante - serve un intervento immediato di Governo e Regione. Per questo il Comune ha predisposto un pacchetto di norme da utilizzare nella fase emergenziale per garantire da una parte la prosecuzione dei cantieri, nel rispetto dei tempi e dei progetti approvati, dall'altra la sicurezza sul luogo di lavoro. Tra le norme proposte spicca quella più urgente che riguarda la costituzione di un fondo a garanzia dei maggiori oneri determinati dall'emergenza sanitaria». Le ragioni, secondo l'assessore, sono semplici: costano i dispositivi di sicurezza e la sanificazione, sono aumentati i costi per gli spostamenti, le lavorazioni costano di più perché vengono svolte da minor personale e, inoltre, costano di più i materiali da costruzione».

Alberto Comisso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

