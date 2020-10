I CANTIERI

PORDENONE Niente seconda corsia in viale Marconi almeno sino a novembre. I disagi legati al traffico sul ring, quindi, continueranno per tutto il mese. Il Comune ci aveva provato già due settimane fa, a studiare un piano per allargare la carreggiata percorribile lungo il viale oggi sventrato dal cantiere, ma alcuni fattori hanno reso l'operazione impossibile. In particolare, si è rivelato complicato lo scavo a carico di Hydrogea per la realizzazione della nuova fognatura, dal momento che sono stati rinvenuti diversi manufatti da rimuovere per far spazio alle nuove condotte.

LO STOP

«Sino a novembre - ha confermato l'assessore Cristina Amirante - non sarà possibile aprire la seconda corsia, nemmeno per un piccolo tratto». I disagi quindi continueranno, dopodiché si cercherà di sdoppiare la percorribilità del viale almeno in una sezione della strada. Quanto all'avanzamento del cantiere, questa settimana è in programma la canalizzazione delle acque meteoriche, mentre la settimana prossima si procederà alla posta delle nuove cordonate per la realizzazione dei parcheggi e dei marciapiedi. Dall'altro lato della strada, Hydrogea proseguirà con i lavori di natura idraulica. Il ring, quindi, continuerà a vivere il suo momento di passione, nella speranza che il meteo consenta di rispettare almeno la scadenza di novembre.

IN VIA UDINE

Negli scorsi giorni il Comune, rappresentato dall'assessore Amirante, ha partecipato a un vertice telefonico con Autovie Venete, società titolare dei lavori legati alla Bretella Sud. I tempi per terminare l'opera saranno rispettati, dal momento che il cantiere nelle ultime settimane non si è mai fermato. L'opera sarà pronta entro novembre del prossimo anno. Ora i lavori entreranno nella fase più delicata, visto che dovrà essere completato il sottopassaggio di via Udine, l'opera in muratura che permetterà alla nuova circonvallazione di passare sotto la ferrovia per poi dirigersi verso l'area dell'Interporto. Quanto alla deviazione attualmente presente su via Udine, rimarrà così com'è almeno per altri quattro mesi. I residenti di via Levade continueranno a utilizzare il piccolo sentiero creato in estate per raggiungere la strada principale e la fermata dell'autobus. Il Comune intanto prosegue sulla strada che porterà in futuro alla nascita della seconda bretella.

PROGETTAZIONE

La progettazione dell'intervento partirà già quest'anno e proseguirà nel 2021. La nuova arteria si diramerà a partire dallo svincolo autostradale dell'Interporto, per poi addentrarsi in campagna in corrispondenza della zona a rischio esondazioni e sfociare infine a Vallenoncello, nei pressi dell'area industriale. Sarà necessaria la realizzazione di un nuovo viadotto e si tratterà dell'infrastruttura più costosa di tutte. Vista la zona particolare, è richiesto uno studio preliminare che dovrà verificare tutte le necessità progettuali dal punto di vista idraulico. Ci sono già a disposizione 240mila euro per il lavoro progettuale.

VIA DANTE

Completamente demolito l'ex comando dei vigili del fuoco che dovrà lasciare spazio a una ventina di posti auto nel nuovo parcheggio lungo via dante a ridosso con l'incrocio semaforico. L'opera, salvo problemi, dovrebbe essere pronta per i primi mesi del prossimo anno.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA