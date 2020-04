Parte da Andrea Esposito, titolare del bar Portorico di corso Vittorio Emanuele, l'idea di organizzare un flash mob per «esprimere un secco rifiuto ad una modalità di apertura destinata a farci fallire». Appuntamento mercoledì prossimo a partire dalle 21. Dopo aver realizzato un video che ha collezionato migliaia di visualizzazioni in tutta Italia, ha creato un gruppo Whatsapp, rivolto a baristi e ristoratori di Pordenone ed hinterland, che nel giro di qualche ora ha raccolto una sessantina di adesioni. «Da qui al 28 aprile le parole del titolare del Portorico mi attendo una risposta importante da chi sta vivendo una situazione drammatica e non sta ricevendo alcun aiuto. Le nostre attività sono state chiuse per decreto. I ricavi sono stati azzerati, siamo stati privati del nostro lavoro e delle libertà. Consapevoli del dramma sanitario che si stava abbattendo sul Paese, abbiamo accettato questi enormi sacrifici di buon grado. Oggi, con una sola voce, vogliamo manifestare la delusione di chi è stato lasciato solo con le proprie spese, i dipendenti, gli impegni economici pregressi e le incertezze future. A fronte della nostra grande disponibilità, l'azione del Governo sino ad oggi si è dimostrata tardiva ed insufficiente. Ci è stata promessa liquidità e non ci sono arrivate neanche le dovute garanzie. Quando si parla di fase due o fase tre, vengono contemplati parametri insostenibili, distanze incolmabili con una riduzione del 70 per cento dei coperti disponibili e tutte le responsabilità a carico dei gestori. Aprire con il 30/40 per cento dei ricavi ed il 100 per cento dei costi». Per questo, mercoledì gli esercenti aderenti al flash mob illumineranno le loro attività. Dalle vetrine e su i prospetti di ogni locale sarà visibile il cartello #risorgiamoitalia. Ognuno manifesterà la propria protesta con foto e video-messaggi . Il nostro rammarico è che tutto ciò potrebbe accadere per l'ultima volta».

Al.Co.

