«L'unica preoccupazione dei nonni, di tutti e quattro i nonni, adesso sono i bambini. Per loro l'unica medicina è la famiglia». È su questo fronte che si sta concentrando l'avvocato Morena Cristofori, il legale a cui si sono rivolti i genitori di Aurelia Laurenti. «A San Quirino, nel giardino dei nonni materni, stringe il cuore vedere i loro giocattoli sparsi un po' ovunque - osserva - Nella casa dei nonni hanno la loro cameretta e San Quirino è a pochi chilometri dai luoghi che i bambini frequentano». L'avvocato Cristofori parla di una famiglia molto unita che «non abbandonerà mai i bambini». Anzi, è a loro che tutti si stanno aggrappando per affrontare questo dolore lacerante. «Il Tribunale di Pordenone - afferma il legale - è molto sensibile, sono sicura che verrà privilegiata la stabilità familiare e scolastica, che permetterà ai bambini di continuare a frequentare gli amichetti e i compagni di scuola. Il padre, Giuseppe Mario Forciniti, è convinto che ieri notte non si siano accorti di nulla. Ma il figlio maggiore è molto intelligente e i nonni sono preoccupati, perchè temono che abbia capito che cosa è successo. «Avranno un adeguato supporto psicologico - prosegue il legale - Non saranno abbandonati, ma seguiti con grande delicatezza»

