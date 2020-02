SACILE

Oggi per il coro parrocchiale Jubilate sarà festa: alle messa delle 19 in Duomo, i componenti che ne hanno fatto parte festeggeranno i 20 anni di attività. Era il 1996, ricorda Maria Balliana, quando la giovane chitarrista Maria Torresan, prendendo probabilmente come riferimento il famoso canto Jubilate Deo, omnis terra in laetitia diede vita al coro di bambini per animare la messa domenicale. Ed è Chiara De Conto, che ha diretto fino allo scorso anno il coro, a ripercorrere la storia. «Quando nel settembre 1999 suor Marisa ha fatto voto di professione perpetua, mi ha chiamato per affidarmi il coro dei bambini, che da allora ho sempre seguito con grande soddisfazione, perché non c'è niente di più bello che vedere i piccoli cantori di ieri crescere e diventare i musicanti che accompagnano il coro di oggi». Sono Elisa Poletto e Luana Busetto che suonano alla messa delle 11 di domenica in appoggio alle voci di bambini (e qualche genitore) che compongono il coro Jubilate. In tutto una quindicina, di età diverse, dalla scuola materna alla quella secondaria di primo grado. Da quando Chiara De Conto ha lasciato la direzione del coro, questi giovani si alternano nella guida del gruppo, comprese le prove, che in genere si svolgono il sabato pomeriggio a Palazzo Carli con la finalità di esercitarsi sul programma del giorno dopo. «Nel tempo - sottolineano Elisa e Luana - la partecipazione si è consolidata e la presenza di alcune mamme rafforza il valore e il piacere di questa esperienza, che aiuta ad avvicinare i bambini, anche molto piccoli, sia alla musica sia alla messa, facendogliela vivere in modo diverso». Entrando nel merito del repertorio del coro, assicurano che è vario e improntato alla semplicità: sono infatti privilegiati canti a misura di bambino, che non prevedono tante voci o un'ampia estensione vocale, con parole facili da ricordare e un messaggio di immediata comprensione. Per Elisa e Luana si sta vivendo, di fatto, un cambio generazionale nella guida del coro: « Chiara - aggiungono - era una figura adulta ed un importante punto di riferimento per noi tutti, dotata di una naturale capacità di dirigere con sguardi e gesti, in modo da coinvolgere i piccoli cantori con estrema facilità. Noi stiamo cerando di portare avanti la sua opera, evitando di introdurre troppe novità che potrebbero disorientare i bambini e rischiare di compromettere il lavoro fatto fino ad ora». E oggi, alla messa in duomo, la comunità sacilese si stringerà attorno a quanti in questi 20 anni hanno accompagnato, diretti da Chiara, le celebrazioni della messa domenicale delle 11, per ringraziarli e augurare ai nuovi componenti di continuare nel prezioso servizio festivo.

M.S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA