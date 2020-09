LAVORO

PORDENONE Nuova Rsu alla HydroGea. Nalla società municipalizzata (azionista di maggioranza il Comune di Pordenone, servite 21 Amministrazioni) la Cisl ha raccolto la maggioranza dei voti rovesciando la situazione precedente. Hanno votato 42 dipendenti sui 58 aventi diritto: la Cisl ha raccolto 32 preferenze, mentre la Cgil si è fermata a 9 voti. Matteo De Bortoli e Mauro Zampol saranno i nuovi delgati della Cisl, mentre Roberto Muscarà rappresenterà la Filctem Cgil. Con due delegati eletti e con il 78% dei consensi ricevuti, la Femca Cisl si conferma dunque primo sindacato. Soddisfatto Nicola Tassile, responsabile regionale del comparto energia della Cisl: «Ringraziamo tutti i lavoratori e le lavoratrici per la fiducia accordata ai candidati della propria lista e per aver contribuito a questo risultato eccezionale che ci impegna e ci incoraggia a intensificare ogni sforzo per continuare ad avvicinare il sindacato ai lavoratori e tutelare sempre al meglio i diritti e le aspettative». Intanto per la prossima settimana è già in calendario un incontro tra sindacati e società per discutere sul consuntivo del premio di risultato. Nel frattempo nella municipalizzata la cassa Covid è terminata e si è tornati a pieno regime. Su questo fronte nell'aprile scorso si era raggiunto un innovativo accordo che aveva integrato all'85 per cento la retribuzione mensile dei dipendenti che hanno usufruito della cassa. L'indennità della cassa era stata anticipata dalla società che per equità aveva pure stabilito il principio di rotazione tra i dipendenti che si alterneranno nei periodi di stop lavorativo. L'accordo era andato ancora più avanti: per garantire un'ulteriore tutela dei lavoratori Hydrogea ha deciso di sottoscrivere per ciascuno una polizza che coprirà, in caso di malattia, eventuali spese di ricovero e altri costi sanitari.

