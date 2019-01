Ha ucciso l'ex marito I vicini: «Era possessiva»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DELITTO IN SICILIAPORDENONE Antonella Cover, la 55enne residente a Partinico (Palermo) ma originaria di Pordenone che mercoledì ha confessato di aver ucciso con un coltello da caccia l'ex marito Filippo Mazzurco (la Procura di Palermo ha disposto l'autopsia, poi la salma del 64enne sarà riconsegnata ai familiari per i funerali), non parla più. Dopo aver riferito al commissariato di polizia della cittadina in provincia di Palermo di essere arrivata in casa della suocera, dove dormiva l'ex marito, di aver chiesto un caffè e...