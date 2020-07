Dopo la prima ondata della tempesta-Coronavirus bisogna ragionare i termini diversi dal Pil per misurare crescita, sviluppo e benessere. Molte cose sono già cambiate, altre stanno mutando in fretta. Anche a Pordenone, ex locomotiva industriale del Nordest. Ne è profondamente convinto Carlo Francescutti, sociologo, specializzato in statistica sanitaria e analisi dei dati sociali. Già collaboratore italiano dell'Oms, ha fatto parte dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Dirige il Servizio d'integrazione lavorativa dell'Asfo.

«Come il Covid-19 manifesta tutta la sua letalità a scapito delle cellule dell'organismo ospite osserva -, così i processi pro-biotici sono al contrario cooperativi e simbiotici. Lo stesso vale per le nostre comunità e la nostra società». Collaborare per sopravvivere. E non solo.

«In questo periodo segnala - sono cambiati i linguaggi e le immagini di molte pubblicità. Il bene non viene più presentato nella sua natura di oggetto del desiderio: si riscopre invece il fatto che dietro il prodotto ci sono sempre un'impresa, un lavoratore e la sua famiglia. Al feticismo della merce si sostituisce la rappresentazione della catena di produzione del valore, che è innanzitutto umanità interconnessa. Spesso la comunicazione pubblicitaria coglie e anticipa cambi culturali in atto. Forse la durissima prova alla quale ci ha sottoposto la pandemia ci lascia intravvedere che possono mutare in meglio toni, atteggiamenti e comportamenti sul piano individuale, sociale e politico».

