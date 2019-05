Guidava con la patente sospesa da 7 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MULTEPORDENONE (lz) Patente sospesa da sette anni e nessuna copertura assicurativa del veicolo: 1.400 euro di multa, revoca della patente e sequestro del veicolo per un 66enne italiano residente a Budoia. L'uomo è stato fermato alla guida di una Fiat Punto intorno alle 10 di ieri in viale della Libertà, durante un controllo stradale con Autoscan da parte della Polizia locale di Pordenone e Cordenons, Ufficio Infortunistica. Gli agenti hanno rilevato che guidava con la patente sospesa dal 2012, in quanto non si era mai presentato alla...