Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Anche la Polizia stradale ha intensificato i controlli per garantire la sicurezza sulle strade nel periodo di Ferragosto. L'altro ieri sera una pattuglia del distaccamento di Spilimbergo, che stava vigilando nella zona di Prata, ha intimato l'alt a un automobilista che viaggiava a bordo di una vecchia Bmw. I documenti erano in regola, ma le sue condizioni psicofisiche avrebbero potuto creare situazioni di grave pericolo per lui e per gli...