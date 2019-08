Guardie giurate in sciopero, a rischio i prelievi bancomat

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCIOPEROPORDENONE Vigilanza privata e guardie giurate in sciopero: ieri il primo giorno di protesta, oggi si replica. Oltre ai vigilantes degli istituti di sicurezza in sciopero sono anche i portavalori. Ciò ha comportato una minore fornitura di denaro contate sia alle Poste che alle banche. Nella prima giornata di ritiro delle pensioni gli uffici postali sono riusciti a fare fronte senza andare in emergenza. Qualche problema potrebbe esserci nella giornata di oggi. Così come sono previsti possibili disagi nelle banche con i...