Due guanti blu che stringono un tampone e una mascherina. Simboli della lotta al coronavirus, ma anche simbolo della ricerca medica riconosciuta a livello mondiale nel Cro di Aviano. Il Cro è il quinto luogo-simbolo scelto dal vescovo Giuseppe Pellegrini per vivere la Settimana Santa durante la pandemia da coronavirus. Ad accogliere il vescovo, e dargli il benvenuto la direttrice Francesca Tosolini, la direttrice scientifica Silvia Franceschi, il direttore Sanitario Aldo Mariotto, Cristina Zavagno, Agostino Steffan (che si è prestato anche nell'accompagnare all'organo la via crucis). Era presente anche il cappellano del Cro don Riccardo Ortolan. Al termine della Via Crucis il vescovo ha voluto fare un breve intervento. «In questo luogo sperimentate la ricerca scientifica d'eccellenza per i malati oncologici. Ora, in questo periodo, la ricerca si mette maggiormente a servizio della pandemia globale. La ricerca, pertanto, si coniuga con l'emergenza, offrendo al mondo scientifico vie possibile per la ricerca del vaccino. So bene che ci vorrà molto tempo, ma sono altresì convinto che la vostra professionalità aprirà strade inedite.». Al termine della Via Crucis il dottor Steffan ha donato al vescovo una teca trasparente con una mascherina, due guanti che tengono un tampone simboli della pandemia, con queste parole di preghiera «Ti affidiamo o Signore gli oggetti del nostro vivere quotidiano: i guanti che racchiudono mani rivolte alla cura e alla protezione; le mascherine che coprono i volti nascondo nei nostri sorrisi pieni di speranza, il tampone alla ricerca della negatività traguardo per concludere questo doloroso assedio». Durante la Via Crucis è stata letta una preghiera. «Signore in questi giorni difficili in cui prevale la vulnerabilità e l'incertezza ti affidiamo e preghiamo per tutti gli operatori sanitari e volontari che sono morti per prendersi cura e aiutare gli altri. Sono morti in tanti, tutti insieme, con i pazienti, così rapidamente da non avere il tempo di onorarli di narrarli e di tenerli nelle nostre preghiere. Signore aiutaci a far tesoro del loro sacrificio della loro testimonianza di un'umanità ricca di solidarietà e fraternità».

