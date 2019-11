Gsm, entrano nuovi soci Servizi a quattro Comuni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GSMPORDENONE Dopo il rinnovo di tutti i contratti di servizio con il comune di Pordenone fino al 2030 sottoscritti nel giugno 2018, Gestione Servizi Mobilità Spa da tutti conosciuta come Gsm, ha messo a segno una operazione storica sul capitale sociale che gli consente di affrontare le nuove sfide sul mercato dei servizi alla viabilità ed alla mobilità, rivolta alle pubbliche amministrazioni. Nei giorni scorsi tutti gli organi sociali di Gsm si sono riuniti per deliberare in merito all'aumento del capitale, alla riduzione del valore delle...