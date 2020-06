L'ASSEMBLEA

PORDENONE La guida non cambia. Per i prossimi tre anni in sella a Gsm resterà l'attuale amministratore unico Antonio Consorti, uomo di fiducia di Alessandro Ciriani sin dai tempi della Provincia. L'assemblea dei soci ha approvato martedì pomeriggio il bilancio consuntivo 2019: registra un valore della produzione di 4,6 milioni, 1,1 milioni in più rispetto a tre anni fa. Non si tiene conto, ovviamente, dei mancati incassi che la società ha patito durante il lockdown. Le cifre parlano chiaro: con le aree di sosta vuote o comunque lasciate per un lungo periodo di tempo gratuite, si stima che l'azienda abbia perso tra i 300 e i 350mila euro. Dati, questi, paragonati all'attività svolta nello stesso periodo del 2019.

Per quanto riguarda il periodo di maggio e giugno, le entrate stanno tornando ad uniformarsi a quelle dell'anno scorso. Una società Gsm, di cui il Comune di Pordenone è socio di riferimento con la quota del 60,59 per cento, che continua a produrre utili: 320mila quelli da distribuire. Merito, senza dubbio, dell'esperienza e della lungimiranza di Consorti. E non è finita. La Spa, dopo essere sbarcata ad Aquileia, vuole abbracciare anche il Veneto. Così da diventare punto di riferimento per mobilità e multiservizi all'interno di un territorio piuttosto ampio. Intanto nelle prossime settimane saranno affidati i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio di via Dante. Saranno 32 stalli, di cui uno per disabili, e la tariffa sarà quella standard di un euro e 40 l'ora. È prevista inoltre la concessione di sette abbonamenti a 30 euro mensili.

La nuova area di sosta verrà realizzata in quattro mesi tra demolizioni, bonifiche, rifacimento della pavimentazione, interventi vari per rendere lo spazio il più sicuro e gradevole possibile. L'investimento di 205mila euro sarà completamente a carico di Gsm, che ammortizzerà la spesa attraverso gli introiti della sosta. La società che gestisce i parcheggi, inoltre, verserà annualmente al Comune un canone di concessione fisso forfettario di 5.900 euro. L'apertura del nuovo parcheggio andrà a risolvere, in parte, le carenze degli spazi di sosta in centro. Tra le possibilità di ricavare nuove aree di sosta (a pagamento) in città si sta ragionando sull'ampliamento (non in altezza) del multipiano Vallona. Piace (più al sindaco Ciriani che a Consorti) il progetto di realizzare un parcheggio interrato da 150-200 posti auto nel cuore della città, in piazza del Popolo, di fronte alla Prefettura. Per ora è soltanto un'idea che si potrebbe però concretizzare nel giro di qualche anno. Di certo non entro la fine del mandato dell'attuale amministrazione comunale.

