NUOVI SCENARI

PORDENONE La richiesta ufficiale di incontro al nuovo vertice della società è stata avanzata alcuni giorni fa. Sul Gruppo Savio, dopo la notizia di un paio di settimane fa, sull'acquisizione da parte della società belga Vandewiele, potrebbero infatti aprirsi nei prossimi mesi nuovi scenari. Le organizzazioni sindacali provinciale dei metalmeccanici di Cgil, Cisl e Uil ora attendono la convocazione. Dalle indiscrezioni filtrate da ambienti sindacali il summit potrà essere fissato non prima della metà di febbraio. Tempi tecnici legati alle agende dei manager del gruppo appena passato di mano.

LE PREOCCUPAZIONI

Nell'agenda del sindacato le richieste che saranno avanzate riguardano ovviamente il futuro del gruppo meccanotessile che ha sede a Pordenone e diversi stabilimenti sia in Europa che in Cina e India. L'acquisizione della società da parte della multinazionale belga avrà comunque bisogno di qualche mese per perfezionarsi: la chiusura completa dell'operazione dovrebbe infatti essere siglata alla fine del mese di marzo. Nell'incontro, dall'altra parte del tavolo, il sindacato troverà lo stesso interlocutore con cui si è confrontato nell'ultimo anno e mezzo. Il presidente del gruppo Alexander Zschokke continuerà infatti a rimanere al suo posto. Non è ancora chiaro se la nuova proprietà belga intenderà proseguire con una conferma del top manager nominato nel 2019 dal fondo finanziario Alpha oppure se (è questa l'ipotesi più accreditata) l'attuale presidente svolgerà il ruolo di traghettatore per poi lasciare il posto di comando. Anche questo, con facilità, sarà uno dei punti all'ordine del giorno del summit con le organizzazioni sindacali.

IL FUTURO

Ma quello che interessa ai dipendenti e al territorio è anche sapere quale sarà il futuro assetto degli stabilimenti Savio e delle tipologie di prodotti sui quali le società sono specializzate. Rassicura, nel senso che non dovrebbero esserci doppioni, il fatto che il gruppo belga (opera nel segmento dei grandi telai per tappeti di grandi dimensioni) non è presente nel segmento delle roccatrici che invece produce Savio. E soprattutto se l'operazione, nel medio-lungo periodo, potrà avere ricadute occupazionali negative. Visto che, in particolare lo stabilimento di Pordenone, nell'ultimo biennio ha già subito una cura dimagrante attraverso un piano di esuberi e prepensionamenti che ha portato l'occupazione attuale a 355 addetti tra operai e impiegati.

RIPRESA PRODUTTIVA

Nella fabbrica di Borgomeduna si è rientrati al lavoro dalla cassa solo da poco più di una settimana. Arrivando da un 2020 non certo facile. Ora sarà necessario attendere per conoscere il programma produttivo delle prossime settimane. Resta intanto in sofferenza l'indotto delle piccole aziende fornitrici.

D.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA