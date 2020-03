Non si sono limitati a fare quattro chiacchiere in strada, ma addirittura stavano organizzando una grigliata per trascorrere la serata in allegria. È accaduto a Fontanafredda mercoledì alle 21.45, nel villaggio Aviano 2000 costruito per ospitare militari e dipendenti della base Usaf. All'arrivo dei carabinieri di Fontanafredda, il gruppo di militari statunitensi si è allontanati per evitare il controllo, ma tre di 21 e 22 anni sono stati fermati e identificati. Oltre a non mantenere tra loro le distanze di sicurezza, non hanno saputo giustificare il loro assembramento sulla pubblica via e sono stati denunciati.

Intanto la prefettura ha reso noti i numeri dei controlli effettuati da carabinieri, polizia di Stato e locale, guardia di finanza, in provincia, giovedì: 848 persone, delle quali 22 sono state denunciate per non aver ottemperato al Decreto Conte, e 672 esercizi commerciali. In totale dall'inizio dei controlli, il 10 marzo scorso, sono state controllate circa 7mila persone (207 denunciate) e 5.300 esercizi commerciali.

I carabinieri della Compagnia di Pordenone hanno effettuato numerosi controlli (più di un centinaio nella sola giornata di giovedì). In quest'ambito gli uomini dell'Aliquota Radiomobile hanno denunciato due romeni che si trovavano a bordo di una Renault Scenic in viale Venezia, a Pordenone. I due non avevano alcun giustificato motivo da addurre sul perché fossero fuori casa e il conducente è risultato anche positivo all'etilometro, Un 45enne pordenonese è stato invece denunciato perché aveva dichiarato di essere andato a casa della fidanzata.

I carabinieri di Sacile hanno denunciato tre cittadini marocchini che erano seduti vicini su una panchina nei pressi della stazione e alla vista della pattuglia hanno tentato di scappare. Denunciati inoltre dai carabinieri di Prata un 31enne e una 22enne di Pasiano che, oltre a fare sorpassi azzardati in via Opiergina, hanno detto di trovarsi fuori casa per andare al supermercato, giustificazione ritenuta non vera. Denunciato anche un 79enne di Polcenigo che stava rincasando dopo aver potato un albero.

